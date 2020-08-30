РИАМО - 30 авг. В Рузском округе состоялся заплыв «Живу спортом» Swimcup - 2020 в рамках закрытия московского сезона плавания на открытой воде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Плавание на открытой воде требует от участников несколько других возможностей и физической подготовки, чем плавание в бассейне. Спортсменам нужно привыкнуть к температуре и прозрачности воды, уметь ориентироваться в пространстве и быть готовыми к контактам во время заплыва», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Swimcup – 2020 проходит уже второй год.

Участники соревнований преодолевали на выбор одну из дистанций: тысяча метров, 1 852 метра и пять тысяч метров. После окончания заплывов состоялась церемония награждения.