РИАМО - 30 авг. В Одинцовском городском округе загорелись гаражи, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
«В 18:16 была локализация пожара на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происшествие случилось в городе Кубинка на улице Армейской, 14. Спасатели продолжают тушить пожар.
В ликвидации возгорания принимают участие 20 единиц техники и 70 человек, включая от МЧС 9 единиц техники и 30 человек.
К пожару направлен отряд «Мособлпожспаса» для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
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