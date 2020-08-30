РИАМО - 30 авг. В Одинцовском городском округе загорелись гаражи, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:16 была локализация пожара на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие случилось в городе Кубинка на улице Армейской, 14. Спасатели продолжают тушить пожар.

В ликвидации возгорания принимают участие 20 единиц техники и 70 человек, включая от МЧС 9 единиц техники и 30 человек.

К пожару направлен отряд «Мособлпожспаса» для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.