РИАМО - 30 авг. Около 4,5 тысяч человек на двух тысячах автомобилей посмотрели фильмы на столичном кинопаркинге, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Так вчера (29 августа - ред.) прошла «Ночь кино» на кинопаркинге! Показывали оскароносный «Побег из Шоушенка», — говорится в сообщении.

На кинопаркинге уже состоялось 10 кинопоказов в сумме приблизительно на 20 часов. Кинопаркинг также посетили пять собак.

Бесплатный автокинотеатр расположен возле станции метро «Филатов луг» в новой Москве. Смотреть кино можно только из легковой машины: на парковке большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу авто на специальную FM-волну.