РИАМО - 30 авг. В столице в скором времени выделенные полосы для общественного транспорта будут работать постоянно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
При этом за проезд по выделенкам, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. О начале действия новых правил водителей предупредят заранее.
Благодаря новым правилам общественный транспорт будет курсировать без задержек, а жители будут меньше ждать его на остановках. Также нововведения устранят путаницу и позволят избежать случайных штрафов для водителей.
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