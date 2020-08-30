РИАМО - 30 авг. В столице в скором времени выделенные полосы для общественного транспорта будут работать постоянно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

При этом за проезд по выделенкам, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. О начале действия новых правил водителей предупредят заранее.

«Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели», — говорится в сообщении.

Благодаря новым правилам общественный транспорт будет курсировать без задержек, а жители будут меньше ждать его на остановках. Также нововведения устранят путаницу и позволят избежать случайных штрафов для водителей.