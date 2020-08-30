РИАМО - 30 авг. Вечером в воскресенье в Дмитрове начался сольный концерт пианиста Дениса Мацуева, сотни людей пришли на открытое выступление на Советской площади, которое дало старт проекту «Новые имена Подмосковья», передает корреспондент РИАМО.

«С прошлого года началась школа («Новые имена Подмосковья» - ред.). 30 детишек у нас одаренных занимались с большими серьезными педагогами. В этом году это 60 детишек, которые смогут пройти онлайн-школу и поднять свой уровень», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что и в дальнейшем в Подмосковье планируют проводить мероприятия проекта.

Юные таланты из школ искусств будут заниматься с ведущими педагогами страны и получат возможность выступить на международных конкурсах. При этом занятия в этом году перешли в онлайн-формат.

«Этот формат для детей как расширение границ, что да, мы можем заниматься таким вот образом тоже. Это же в принципе для них шанс работать с <...> педагогами из других стран», - рассказала советник губернатора Подмосковья по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева.

Участница проекта Алена Виноградова из Подольска играет на саксофоне восьмой год. Она рассказала, что занимается музыкой по два-три часа в день.

«Благодаря «Новым именам» я могу посещать мастер-классы ведущих саксофонистов и развиваться», - добавила Виноградова.

Московская область была первым регионом, который стал партнером проекта «Новые имена России». Благотворительный фонд поддержки юных музыкантов «Новые имена» имени Иветты Вороновой в 2019 году получил грант президента РФ на развитие региональных программ. Президентом фонда является Денис Мацуев.

По итогам масштабных прослушиваний талантливые ребята из Московской области прошли отбор и стали первыми участниками Летней школы «Новые имена Подмосковья».