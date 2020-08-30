РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Сотрудники отдела территориального управления Томилино-Октябрьский поздравили с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Галину Ивановну Филиппову, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления.

«От всего сердца пожелали крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма! Юбиляру были вручены цветы, подарки и поздравительные открытки от имени президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого», - говорится в сообщении.

Галина Ивановна участник трудового фронта. С 11 лет познала тяготы войны. Несмотря на тяжелые времена, Галина Ивановна окончила школу и поступила в училище на специальность фотограмметриста. Учебу совмещала с работой на ткацкой фабрике. По окончании училища была направлена в аэропорт Мячиков в отряд аэрофотосъемки.