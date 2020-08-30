РИАМО - 30 авг. За девять лет в столице построили 284 детских сада, 98 школ, более 40 поликлиник и 32 больницы, открыли 13 учебных заведений, а до конца 2020 года возведут девять детсадов и 19 школ, в некоторых соцучреждениях есть необычные объекты, например, библиотека, где не действуют законы гравитации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве все чаще появляются здания, созданные по индивидуальным проектам. Некоторые из них разработаны архитектурными бюро с мировым именем. И нередко эти сооружения становятся лауреатами различных архитектурных премий. Под общественное пользование также передаются отреставрированные памятники архитектуры», — отмечается в материале.

На территории бывшего завода ЗИЛ расположилась самая большая в России школа. Она занимает 40,8 тысячи квадратных метров. Строение заняло призовое место в номинации конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

В учебном учреждении могут одновременно учиться 2,5 тысячи человек. Внеклассная деятельность сосредоточена в детском технопарке, где есть 3D-принтеры, сканеры, лазерные, фрезерные и токарные станки. Обучение будет проходить по направлениям: естественные науки, робототехника, инженерно‐физические науки и ИТ‐технологии.

Здание необычной формы в Некрасовке раньше было самой большой школой, пока не построили школу на территории бывшего завода.

За счет формы в виде буквы «М» школа равномерно освещается. В классах для начальной школы кабинеты оборудованы мобильной перегородкой, чтобы можно было разделить кабинет на две части. Тогда ученики не будут мешать друг другу.

Для самых маленьких учеников из групп продленного дня есть спальни.

Главная особенность школы – спортивный комплекс, где есть залы для гимнастики, хореографии и оздоровительных занятий, стадион, есть площадки для разных видов спорта. Установлены тренажеры и комплексы для воркаута.

Есть в столице и яркий детский сад необычной формы с фигурными окнами и выступающими фасадами. Цветные стены здания помогают ориентироваться: красные и бирюзовые блоки с круглыми окошками — лестницы, салатовые и оранжевые — актовый и спортивный залы и бассейн, белые — детские группы, спальни и игровые.

Есть в столице Морозовская детская больница, которая к тому же является арт-пространством. В течение шести лет творцы оживляют больницу своими произведениями: рисунками, мебелью, мозаикой и другими. Например, в холле больницы есть скульптура ДНК из цветных кубиков.

Библиотека № 234 на улице Габричевского, дом 8 после обновления стала сказочным миром книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Здесь не действуют законы гравитации: стол стоит на потолке. Читать книги в библиотеке можно троне.

Здание территориального центра социального обслуживания «Чертаново» завоевало премию архитектурного фестиваля «Золотое сечение». Подопечные центра любят собираться в каминном зале у окна, которое занимает почти всю стену. В центре есть актовый и бильярдный залы, в спортивном зале есть тренажеры для механотерапии. Также оборудована соляная комната, где стены покрыты толстым слоем гималайской соли. Она нужна для лечения людей с хроническим бронхитом, астмой или другими бронхолегочными заболеваниями.

Два года назад в отреставрированном павильоне №71 «РСФСР» появился Дворец госуслуг ВДНХ. Зданию вернули его исторический облик. Теперь здесь оказывают более 270 услуг. Здесь же находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы.

Шипиловский отдел ЗАГСа — первый построенный в Москве за последние 30 лет. В здании есть отдельные комнаты для жениха и невесты, где можно подготовиться, гримерные, банкетный зал и помещения для музыкантов. Для маломобильных граждан обустроены пандусы. Для детей организован детский уголок.

Отдел ЗАГСа находится недалеко от музея-заповедника «Царицыно», поэтому регистрацию брака можно провести в парке.

После регистрации можно провести фотосессию в залах дворца, в Царицынских оранжереях и на аллеях парка.