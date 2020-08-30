РИАМО - 30 авг. В Богородском округе в Ногинске в одной из квартир обнаружены тело 77-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и женщина 1947 года рождения с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки, ее госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что мужчина облил супругу неустановленным химическим веществом», — отмечается в материале.

После этого мужчина покончил с собой.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли самодельное огнестрельное устройство, опросили очевидцев. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.