РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. У шести школ подмосковных Люберец выявили нарушения безопасности пешеходных переходов, сообщил член подмосковного штаба ОНФ Валерий Анисимов.

В подмосковных Люберцах активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили проверку состояния улично-дорожной сети вблизи школ. В результате мероприятия были выявленны серьезные нарушения безопасности пешеходных переходов и территорий возле отдельных люберецких школ. Валерий Анисимов особенно указал на проблемную территорию у гимназии №24.

«По всей прилегающей территории много острых металлических предметов, торчащих из земли. Прилегающая территория со стороны дома №29 с густой растительностью, место плохо просматривается. На территории школы также много густой растительности, подстрижка кустарников не проводилась. В непосредственной близи со школой располагается парк «Наташинские пруды», вход в который со стороны школы в свободном доступе с отсутствием пешеходных переходов, освещения и дорожных знаков», - сказал Валерий Анисимов.

Ситуацию взял на личный контроль куратор московской областной тематической площадки ОНФ по контролю над реализацией нацпроекта «Жилье и городская среды», член межведомственной комиссии правительства Московской области по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды Артур Шлыков.

Проверка президентского движения ОНФ выявила проблемы сразу возле шести школ города Люберцы. В частности активистами было обращено внимание на ремонтные работы с применением тяжелой строительной техники без надлежащего ограждения у Кадетской школы, гимназии №1 и школы №6. Таким образом, есть вероятность детского травматизма и несчастных случаев, так как имеется свободный доступ на данные территории, где активисты зафиксировали глубокие котлованы с водой, торчащие арматуры, строительный мусор с острыми предметами и даже электропровода.

По итогам мероприятия Артур Шлыков направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой принять меры по устранению выявленных недостатков, которые могут способствовать несчастным случаям.