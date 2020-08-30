РИАМО - 30 авг. В ходе учений в Московской области военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили авиационное нападение условного противника с помощью комплексов Тор-М2 и «уничтожили» 40 беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов условного противника, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В ходе отработки задач боевой готовности подразделения войсковой ПВО совершили марш в указанный район для несения боевого дежурства по контролю воздушного пространства», — говорится в сообщении.

На учениях военнослужащие обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника с проведением электронных пусков. С помощью Тор-М2 экипаж отслеживал до четырех целей одновременно и наблюдал попадание в цель в режиме реального времени.

С помощью специального программного обеспечения производились расчеты попадания ракеты в цель.

В тренировке приняли участие свыше 120 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники. Учения проводились под руководством начальника войск ПВО Кантемировской дивизии.