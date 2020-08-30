РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Около 100 детей приняли участие в празднике, посвященном двухлетию продюсерского центра, в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

В парке «Дубрава» микрорайона Климовск в воскресенье прошло праздничное мероприятие, посвященное двухлетию продюсерского центра «SV Studio». В программе были выступления танцевальных коллективов центра, мастер-классы и многое другое.

«В воскресенье мы отмечаем два года с момента открытия нашего продюсерского центра. По традиции, посетить праздник могли все желающие бесплатно. Наши воспитанники подготовили для горожан развлекательную программу. Всего мероприятие посетили около 100 детей», - сказала организатор.

Также в рамках программы выступил фокусник, а всем детям раздали бесплатное мороженное.