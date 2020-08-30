РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Более 20 человек приняли участие в спортивных эстафетах в рамках акции «Спорт в каждый двор» в одном из дворов на Театральной улице Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» аниматор комитета по физической культуре и спорту администрации округа.

В Подольске продолжаются спортивные мероприятия во дворах жилых дворов в рамках акции «Спорт в каждый двор». Так, 29 августа спортивные эстафеты прошли в микрорайонах Кутузово и Центральный, а в воскресенье в части «Весенняя» микрорайона Климовск.

«Мы проводим спортивные мероприятия в рамках акции каждые выходные – по субботам и воскресеньям. У нас работают две команды, у каждой из которых по четыре адреса. Так, сегодня мы проводим мероприятия во дворах части «Весенняя» микрорайона Климовск. В программе спортивные эстафеты и многое другое, а также мы пропагандируем здоровый образ жизни и любовь к спорту. Во дворе на улице Театральная мероприятие посетило более 20 человек», - сказала аниматор.

Она отметила, что программа рассчитана на детей и проходит в течение одного часа. Принять участие могут все желающие.