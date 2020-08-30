РИАМО - 30 авг. Участниками фестиваля «Сыр. Пир. Мир» стали производители и фермеры из 40 регионов России, посетители могли приобрести самые разные сорта сыра, в этом году на мероприятии также можно было купить вино частного производства, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В этом году здесь участвуют промыслы. <…> Мы очень долго сомневались, губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) от нас требовал уверенности, что все меры безопасности будут соблюдены. Время у нас особенное. Вы видите, что здесь большое количество людей и все соблюдают меры», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что фестиваль стал важной площадкой для фермеров со всей страны. За время фестиваля производители могут продать достаточно продукции для того, чтобы и дальше инвестировать в свой бизнес.

«Фермеру просто жизненно необходимо кормить себя, людей, которые с ним работают, развивать свое производство, двигаться дальше. Здесь, конечно, рынок большой и большой спрос на качественную продукцию, чему мы лично очень радуемся, тому, что у многих вчера вечером уже закончилась продукция», - добавила вице-губернатор.

По словам Виртуозовой, в этом году организаторы мероприятия пошли на риск и значительно расширили ассортимент продаваемых продуктов. Так, на прилавках появились вино и пиво.

«В этом году мы рискнули, не знали, будет ли успешно продаваться у нас пиво и вино. Я сегодня зашла к нашим коллегам и партнерам из Новочеркасска, так вот у них красное вино продалось еще вчера, сегодня торгуют только белым. Продалась и колбаса из Адыгеи, и хлеб, и вино, и пиво, и вино из одуванчиков», - отметила Виртуозова.

Кроме того, в заключительный день фестиваля прошел конкурс на звание лучшего сырного сомелье России, в рамках которого сыровары соперничали в таких дисциплинах, как: знание мировой сырной культуры, составление самой красивой сырной тарелки, ювелирная нарезка сыра и определение сыра по вкусу. Победителем стал член Международной гильдии сыроделов Алексей Андреев.

Член Общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота поблагодарил всех посетителей и отметил, что такие фестивали помогают предпринимателям.

«Хотел поблагодарить всех посетителей, фестиваль состоялся только благодаря вам. Потому что вы приехали поддержать нас - фермеров и просто производителей. Многие из нас оказались в трудной ситуации в этот год. Потому что многие из нас продают только на таких фестивалях, а это, возможно, будет единственное такое мероприятие в этом году», - заключил Сирота.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Истре проходит по 30 августа.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, фестиваль для фермеров – хорошая площадка сбыта продукции. В рамках мероприятия у фермеров были возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.