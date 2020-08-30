РИАМО - 30 авг. Различные услуги и сервисы в сфере образования можно получить на mos.ru, в «Московской электронной школе», в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Так, многие услуги и сервисы образования находятся в соответствующей вкладке на официальном сайте мэра столицы в каталоге услуг.
В «Московской электронной школе» есть сервис «Электронный дневник» с полной информацией об успеваемости школьника, расписании, домашних заданиях, о планируемых контрольных работах.
Благодаря новым функциям приложения «Дневник «МЭШ» родители смогут получать уведомления об оценках и заданиях ребенка. Кроме того, в этом приложении родители дошкольников могут посмотреть меню и типовой распорядок дня в детском саду.
В сервисе «Библиотека «МЭШ» можно найти учебные пособия, информацию для самостоятельных занятий, художественные произведения, мультимедийный обучающий контент и другое. В библиотеке «МЭШ» появилось приложение «Дошкольники», с помощью которого можно развить навыки общения, творческое и математическое мышление, подготовить ребенка к школе.
С помощью сервиса «Проход и питание» можно узнать, во сколько ребенок пришел в школу, ушел после уроков, что он ел в течение дня. Ученики также пользуются электронной картой «Москвенок» и ее идентификаторами в виде браслетов и брелоков в качестве пропуска в школу или колледж, для оплаты питания в столовой.
Чтобы оплатить проезд в транспорте по льготе, бесплатно посещать музеи и получать скидки школьники могут использовать карту москвича для учащегося. Карта также может выступать в роли читательского билета. Оформить карту можно на официальном сайте мэра Москвы.
С прошлого учебного года в школах Москвы работает единая сеть Wi-Fi study.mos. Войти в сеть можно по учетной записи, созданной на mos.ru и единой для входа в сервисы «МЭШ».
Столичные образовательные онлайн-сервисы также позволяют узнать результаты ЕГЭ или ОГЭ, других итоговых работ.
Всего на официальном сайте мэра Москвы есть более 360 электронных услуг и сервисов.
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