РИАМО - 30 авг. Работы по реставрации и ремонту Большого Каменного моста должны завершиться в декабре 2021 года, но могут быть окончены раньше, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства вместе с реставраторами продолжают ремонт объекта культурного наследия — Большого Каменного моста», — говорится в сообщении.

На время ремонта движение по сооружению ограничено частично. Специалисты практически заново пересоберут мост. В ходе ремонта будут отреставрированы чугунные элементы ограждения моста.

На реставрацию также направят около 4,5 тысяч квадратных метров гранита. Специалисты вернут плитам первоначальный вид, и их используют при облицовке.