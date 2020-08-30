РИАМО - 30 авг. Работы по реставрации и ремонту Большого Каменного моста должны завершиться в декабре 2021 года, но могут быть окончены раньше, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
На время ремонта движение по сооружению ограничено частично. Специалисты практически заново пересоберут мост. В ходе ремонта будут отреставрированы чугунные элементы ограждения моста.
На реставрацию также направят около 4,5 тысяч квадратных метров гранита. Специалисты вернут плитам первоначальный вид, и их используют при облицовке.
Специалисты Комплекса городского хозяйства вместе с реставраторами продолжают ремонт объекта культурного наследия — Большого Каменного моста.— Городское хозяйство (@infokgh) August 30, 2020
Работы начались в июле этого года, их планируют завершить раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года.#новости_кгх pic.twitter.com/7um8NsaJUG
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