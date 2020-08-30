РИАМО - 30 авг. Руководитель департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал, что вакцинация против коронавирусной инфекции для учителей будет добровольной, педагогов не будут заставлять делать прививку, сообщает kp.ru.
Он добавил, что прививку будут делать только те, кто хочет. Никто заставлять прививаться учителей не будет.
Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V». Вакцина прошла тестирование, ее безопасность была доказана.
В столице начались пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции. 40 тысяч москвичей могут принять участие в исследовании.
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Текстовая трансляция
30 АВГУСТА
- В Минпросвещения РФ рассказали, что вакцинация учителей от Covid‑19 будет добровольной. Педагогов не будут заставлять делать прививку
- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.
- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.
- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:
- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.
- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.
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