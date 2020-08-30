РИАМО - 30 авг. Руководитель департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал, что вакцинация против коронавирусной инфекции для учителей будет добровольной, педагогов не будут заставлять делать прививку, сообщает kp.ru.

«Прививка - это всегда дело добровольное. Это первое. Второе - во многих субъектах Федерации люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья», — сказал Семченко.

Он добавил, что прививку будут делать только те, кто хочет. Никто заставлять прививаться учителей не будет.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V». Вакцина прошла тестирование, ее безопасность была доказана.

В столице начались пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции. 40 тысяч москвичей могут принять участие в исследовании.

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Текстовая трансляция

30 АВГУСТА

- В Минпросвещения РФ рассказали, что вакцинация учителей от Covid‑19 будет добровольной. Педагогов не будут заставлять делать прививку

- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.

- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.

- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.