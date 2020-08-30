РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Более 150 человек приняли участие в танцевальном флешмобе, посвященном Дню открытых дверей в ДК «Машиностроитель» Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дни открытых дверей прошли в учреждениях культуры Подольска в субботу.

«Так, традиционный праздник прошел в Доме культуры «Машиностроитель». Ведущая праздника провела в сказочную страну под названием «Творчество» маленького Незнайку, и познакомила его со всеми мальчишками и девчонками, что обитают в ней. Он узнал, что можно не только петь и танцевать, ставить спектакли, лепить пластилином, но и многое другое. А в самом зрелищном моменте праздника – флешмобе народного и образцового коллективов «Фристайл» – участвовало более 150 человек», - говорится в сообщении.

В рамках программы было много игр и конкурсов, ребята получали за участие сладкие призы. Вокальные и танцевальные коллективы ДК радовали зрителей своими красивыми номерами. Изостудия «Артстудио» и клуб «Умелые ручки» провели мастер-классы.