РИАМО - 30 авг. Два года назад в столице открылись новые станции метро Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», последняя станция стала самой популярной из них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рассказовкой» воспользовались 11 миллионов пассажиров. Всего на этих станциях побывало 54 миллиона человек.

«Для новой Москвы это было особенным событием. Потому что все, кто живет возле станций - а это 600 тысяч москвичей, - стали экономить на дороге около часа», — написал мэр столицы на своей странице в «ВКонтакте».

Новый участок линии метро снял нагрузку с Сокольнической линии и центральных пересадочных станций.