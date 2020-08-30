РИАМО - 30 авг. В столице 1-6 сентября ожидается теплая погода, наступит так называемое «молодое» бабье лето, сообщается на сайте «Метеовести».

«По сути, как раз наступление календарной осени ознаменуется началом «молодого» бабьего лета. В атмосфере с каждым днем станут усиливаться позиции скандинавского антициклона, центр которого выйдет на Москву к 4 сентября, и этот очаг высокого атмосферного давления охватит своим влиянием большую часть европейской России», — говорится в сообщении.

Установится солнечная и сухая погода. По ночам будет прохладно – температура составит плюс 5-10 градусов. По утрам будут образовываться туманы. Температура днем будет составлять плюс 16-21 градус.

Бабье лето установится в период с 1 по 6 сентября. Это как раз соответствует периоду «молодого» бабьего лета, которое обычно наблюдается в конце августа – начале сентября. В то же время точных климатических дат для этого периода не существует.