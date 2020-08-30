РИАМО - 30 авг. В первую декаду сентября в столице средняя температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, что почти на 5 градусов теплее обычного, сообщается на сайте «Метеовести».

Осеняя погода наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 15 градусов. Обычно в Москве это происходит в конце августа, но в этом году ожидаются три дополнительные теплые недели.

«В целом же сентябрь почти на всей территории России ожидается теплее обычного. <…> На европейской территории страны средняя температура может превысить норму более чем на 2-3 градуса», — говорится в сообщении.

В столице в первую декаду первого осеннего месяца средняя температура составит плюс 16-18 градусов, что почти на 5 градусов выше нормы. Затем начнется похолодание, но метеорологическая осень ожидается только во второй половине сентября.