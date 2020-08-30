РИАМО - 30 авг. Московский «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), клуб уже объявил стартовый состав, сообщает Газета.ru.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано», — говорится в сообщении.

Матч начнется в 16:00 в воскресенье. «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды семь очков.

В составе «Зенита» будут играть Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком. Клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы с результатом 12 баллов.