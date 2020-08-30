РИАМО – 30 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что экономика города выйдет на нормальный уровень развития в 2021 году, она была вовремя поддержана на федеральном и региональном уровнях, сообщает ТАСС.

«Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Москве создали совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, целью которого является выработка новых путей к формированию экономики будущего, координация бизнеса и власти.

Кроме того, в городе определили отрасли, которые смогли использовать пандемию как дополнительный стимул к развитию. Лучше всех с кризисом справились строительная сфера, отрасль обеспечения безопасности и управления, сфера телекоммуникаций, информации и связи.