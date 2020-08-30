РИАМО - 30 авг. В Подмосковье и столице на 30 августа – 1 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы объявлено с 21:00 30 августа до 03:00 31 августа. Из-за ветра с порывами в 15-17 метров в секунду – с 11:00 31 августа до 21:00 1 сентября.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. Кроме того, на территории Воронежской и Белгородской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В воскресенье в Московском регионе установилась облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура составит 23-25 градусов. 31 августа ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Днем будет без осадков, но порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — плюс 27-29 градусов.

В День знаний в Московском регионе ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, днем — 20-22 градуса.