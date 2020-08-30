РИАМО – 30 авг. Художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров скончался в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал Бронзит в Facebook.

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он окончил физический факультет МГУ. Был организатором и вице-президентом анимационной студии «Пилот». С 2003 года был председателем совета директоров телекомпании «Пилот ТВ».

Прохоров также был организатором студии анимации «Петербург», которая производила мультипликационный сериал «Смешарики». Прохоров был худруком мультфильма. За создание «Смешариков» Прохоров получил Государственную премию РФ.