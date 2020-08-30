РИАМО - 30 авг. В столице с улицы Уральской, 6, корпус 1, госпитализировали пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, пневмоцефалией, переломом костей лицевого скелета, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Установлено, что 29 августа в 10:45 по адресу: город Москва, улица Уральская, дом 6, корпус 1, неизвестный причинил потерпевшему указанные телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».