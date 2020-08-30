РИАМО - 30 авг. На западе столицы был найден мужчина с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, его госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Установлено, что неизвестный в ходе конфликта нанес не менее одного удара предметом, похожим на нож, в область живота», — сказал собеседник агентства.

С места преступления злоумышленник скрылся.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».