РИАМО - 30 авг. Игроки столичного футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев присоединились к сборной России, сообщает Газета.ru.

«Подопечные Доменико Тедеско прибыли в Новогорск после победы в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1», — говорится в сообщении.

Первый матч 2020 года сборной России по футболу состоится 3 сентября в 21:45. Они сыграют со сборной Сербии.