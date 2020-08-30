РИАМО - 30 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что крупных массовых мероприятий на День города не планируется, сообщает Газета.ru.

Празднование Дня города в столице пройдет 5 и 6 сентября.

«Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр считает, что настоящий праздник для горожан – это выход из сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в городе выявлено 695 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии зарегистрировано 261 733 случая инфицирования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 АВГУСТА

- В Минпросвещения РФ рассказали, что вакцинация учителей от Covid‑19 будет добровольной. Педагогов не будут заставлять делать прививку

- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.

- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.

- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.