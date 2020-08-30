РИАМО - 30 авг. Днем в воскресенье экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с места аварии на Киевском шоссе двух детей, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших», — говорится в сообщении.

Детей доставили в специализированное лечебное учреждение столицы.

На 65-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей.