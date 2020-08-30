РИАМО - 30 авг. В столице за последние 30 лет в сентябре стало теплее: в 15 годах из этих 30 лет в сентябре средняя температура воздуха на 1 и более градусов превышала норму, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Самым теплым из них стал сентябрь 2018 года, в котором среднемесячная температура оказалась 14,6 градуса при норме в 11 градусов. Но он не стал абсолютным рекордсменом, поскольку в сентябре 1938 года температура месяца остается на 0,2 градуса выше, то есть 14,8 градуса», — говорится в сообщении.

За 30 лет 12 раз температура в сентябре была в рамках климатической нормы, а три раза - в 1990, 1993 и 1997 годах – первый осенний месяц был холодным. Так, сентябрь 1993 года был самым холодным за все время метеонаблюдений, тогда среднемесячная температура составила 6,9 градуса, что на 4,1 градуса ниже нормы.

Таким образом, за 30 лет сентябрь в Москве стал теплее. В то же время, если вести отсчет от года начала метеонаблюдений (1879 год), то чаще всего (59 раз) температура в сентябре соответствовала норме, холодным сентябрь был 42 раза, теплым – 40 раз.

Меньше всего осадков выпало в сентябре 1882 года, тогда пролилось меньше восьми миллиметров осадков, а норма составляет 77 миллиметров. Самым дождливым сентябрь в столице был в 2013 году, тогда выпал 281% месячной нормы осадков.