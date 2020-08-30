РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Около 300 человек посмотрели кинофильмы в летнем кинотеатре парка Талалихина в Подольске в ходе акции «Ночь кино», сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Валерий Теличко.

В Московской области 29 августа в пятый раз прошла ежегодная акция «Ночь кино», организаторами которой являются министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В рамках мероприятия в парке Талалихина в Подольске горожане могли посмотреть в летнем кинотеатре сразу три отечественных фильма: «Холоп», «Лед 2» и «Иван Царевич и Серый волк 4».

«В рамках акции летний кинотеатр в парке, который находиться в Зеленом театре, посетили 270 человек», - сказал Теличко.