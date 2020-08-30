РИАМО - 30 авг. С 1 по 4 сентября в ЗАГСах столицы пройдет неделя знаний, отделы ЗАГС приглашают всех желающих попробовать с помощью виртуальной реальности стать ведущим свадебной церемонии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этот период в восьми отделах ЗАГС можно будет пройти интерактивные сюжеты в VR-очках, чтобы понять, какие качества необходимы ведущему свадебной церемонии. С помощью интерактивного видео можно будет безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения и сравнивать последствия выбора. Так посетители смогут поближе познакомиться с особенностями и тонкостями работы сотрудников органов ЗАГС», — сказал представитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

Участник-ведущий находится в виртуальной реальности, и с ним разыгрываются самые типичные стрессовые ситуации, которые могут возникнуть на свадебной церемонии. Ведущий должен выбрать вариант действия в такой ситуации. Если пользователь ошибся, то участники церемонии разыграют скандал.

Для горожан будут доступны 13 интерактивных сюжетов. 1 сентября побыть в роли ведущего можно в Шипиловском и Мещанском отделах ЗАГС, 2 сентября – в Тверском и Гагаринском отделах, 3 сентября – в Кутузовском отделе и Дворце бракосочетания на ВДНХ, а 4 сентября – во Дворце бракосочетания №5 и Перовском отделе.