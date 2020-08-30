РИАМО - 30 авг. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что у него не было сомнений по поводу участия в Открытом чемпионате США (US Open), в то же время он подчеркнул, что безопасность была приоритетом для всех, сообщает Газета.ru.

Многие спортсмены отказались ехать на турнир из-за пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь. Безопасность была приоритетом для всех, но, как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать», — сказал Медведев.