РИАМО - 30 авг. Жители столицы могут полюбоваться панорамой Москвы с высоты на шести площадках города, точки очень удачно расположены, поэтому с них открываются лучшие виды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С высоты можно рассмотреть город с нового ракурса, а отсутствие стекол и стен позволяет увидеть панораму на 360 градусов», — говорится в материале.

Ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00 для горожан открыта арка Парка Горького, откуда можно полюбоваться Воробьевыми горами, Шуховской и Останкинской башнями, сталинскими высотками и другими достопримечательностями мегаполиса. Отсюда в бинокуляры видны аллеи парка. В арке работает музей Парка Горького.

Также для жителей доступна смотровая площадка на крыше павильона «Рабочий и колхозница», где осмотреть город можно с 35-метровой высоты.

Смотровая площадка есть и в Центральном детском магазине на Лубянке, отсюда видны готические фасады аптеки Феррейна, Кремль, Политехнический музей и другое. Для лучшего осмотра на крыше магазина есть подзорные трубы.

К чемпионату мира по футболу в «Лужниках» обустроили смотровую площадку. В длину она — почти целый километр и располагается на высоте 57 метров. С площадки открываются виды на Новодевичий монастырь, на «Москва-Сити» и здание МГУ.

Башня «Око» «Москва-Сити» открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 23:30. Смотровая площадка находится на отметке 354 метра над землей. Обзор с башни открывается на 360 градусов.

Каждый день с 10:00 до 21:00, кроме вторника, можно посетить крышу Московского планетария, где находятся музей «Парк неба» с приборами и большой обсерваторией. Также здесь есть коллекция солнечных часов, земной и небесный глобусы и многое другое.