РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Пробка длиной более двух километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 11:03 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более двух километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до съезда на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской и других улицах.