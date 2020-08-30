РИАМО - 30 авг. Строящуюся станцию Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки «Лианозово» планируют открыть в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что этой станции на днях официально присвоили название «Лианозово». В пешей доступности от станции находятся жилые кварталы Дмитровского района и Лианозова. Во время пандемии коронавируса возведение участка «салатовой» ветки метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» не прекращалось.

«Открытие станции запланировано на 2022 год. С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что жемчужиной района является старинная усадьба Алтуфьево. Ранее в порядок привели парк, а теперь планируется реставрация усадьбы.

Заказникам «Алтуфьевский» и «Лианозовский» ранее присвоили статус особо охраняемых природных территорий.

Собянин также отметил, в районе есть парк культуры и отдыха, благоустроенный променад на Угличской улице. Были сделаны большие качели, оригинальные арки, игровые зоны. В Лианозове также появилось восьмиэтажное здание школы искусств.

Мэр назвал Лианозово хорошим примером комплексного благоустройства и отметил, что во всех районах столицы продолжат создавать удобную и комфортную городскую среду.