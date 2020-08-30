РИАМО - 30 авг. В первые дни сентября в Московском регионе осадков не ожидается, температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Если 31 числа температура воздуха будет существенно выше климатической нормы, градусов на 5-6, то в конце недели она останется выше нормы, но уже всего на 1-3 градуса. Можно сказать, что погода в первых числах сентября будет вполне летней», - сказала Позднякова.

По ее словам, 31 августа в Москве будет жарко. Ожидается переменная облачность и плюс 28 - плюс 30 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 12-15 метров в секунду, так что по ощущениям температура составит примерно плюс 26 - плюс 27 градусов.

В ночь на 1 сентября ожидается плюс 17 - плюс 19 градусов. Кроме того, каждую ночь на предстоящей неделе температура воздуха в Московском регионе начнет постепенно понижаться.