РИАМО - 30 авг. В столице 614 граждан обратились в Московский фонд реновации для докупки площадей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.
При переселении было направлено 555 обращений, а 59 — после получения нового жилья.
Купить дополнительную площадь можно за собственный счет или с помощью кредита, государственных жилищных субсидий, сертификатов и материнского капитала.
Глава ведомства добавил, что участники программы могут бесплатно получить консультации по вопросам переселения и докупки площадей в центрах информирования по переселению.
Программа реновации утверждена мэра Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она затронула порядка одного миллиона москвичей. По ней пройдет расселение 5 174 домов.
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