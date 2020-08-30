РИАМО - 30 авг. В столице 614 граждан обратились в Московский фонд реновации для докупки площадей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

При переселении было направлено 555 обращений, а 59 — после получения нового жилья.

«Для всех жителей, переселяющихся по программе реновации, действует опция на приобретение дополнительных площадей с 10% скидкой. Площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров, и воспользоваться докупкой можно лишь однократно. <…> К настоящему времени с гражданами заключено 544 договора», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Купить дополнительную площадь можно за собственный счет или с помощью кредита, государственных жилищных субсидий, сертификатов и материнского капитала.

Глава ведомства добавил, что участники программы могут бесплатно получить консультации по вопросам переселения и докупки площадей в центрах информирования по переселению.

Программа реновации утверждена мэра Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она затронула порядка одного миллиона москвичей. По ней пройдет расселение 5 174 домов.