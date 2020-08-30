РИАМО - 30 авг. В конкурсе на лучший сыр России на фестивале «Сыр. Пир. Мир», который проходит в Истре, приняли участие более 170 производителей, это рекорд за все время проведения гастрономического фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На суд экспертов было представлено свыше 700 образцов сыра, что на 200 больше, чем в прошлом году. Конкурс прошел в 12 номинациях: сыры с мытой корочкой, с голубой, с белой, со смешанной плесенью, с добавками, а также свежие, полутвердые, выдержанные, козьи твердые и мягкие, овечьи, прочие сыры», — говорится в сообщении.

Гран-при получил твердый сыр «Гранд Премьер», созданный по рецепту французского Comté. Сыр был сделан производителями из Калужской области.

Основатель ГК «Молоко Групп» Илья Рагозин отметил хорошую организацию фестиваля.

«Честно говоря, мы не собирались участвовать, меня просто попросили быть в жюри. Но тоже решили выставить наш сыр на конкурс и, вот, победили. Мы очень много лет потратили на создание этого продукта, и он действительно достоин победы», — отметил Рагозин.

В составе жюри было более 80 человек, в том числе специалисты из Бельгии, Франции и Швейцарии. Так, в жюри вошли известный шеф-повар и обладатель престижной звезды Michelin Мишель-Луи Ленц, основатель школы сыроделия Марина Каманина, победитель конкурса «Лучший сыр России - 2019» и призер международного салона молочных продуктов Mondial du fromage Мария Кандырина.

Жюри было поделено на небольшие группы, в каждой из которых присутствовали профессионалы и любители. Эксперты дегустировали определенные виды сыров, на которых были указаны только порядковые номера. Каждый сыр мог получить от 3 до 25 баллов - за внешние характеристики, аромат, текстуру. На основании подсчета голосов сначала были выбраны победители в каждой группе, а далее отдельным голосованием - обладатель Гран-при.

Председатель жюри Александр Крупецков отметил, что в этом году, несмотря на пандемию и закрытие границ, удалось собрать экспертов, среди которых преподаватели школ сыроделия, сыровары-призеры международных конкурсов и руководители сырных предприятий и магазинов.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Истре проходит по 30 августа.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, фестиваль для фермеров – хорошая площадка сбыта продукции. В рамках мероприятия у фермеров есть возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.