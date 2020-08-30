РИАМО - 30 авг. В конкурсе на лучший сыр России на фестивале «Сыр. Пир. Мир», который проходит в Истре, приняли участие более 170 производителей, это рекорд за все время проведения гастрономического фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«На суд экспертов было представлено свыше 700 образцов сыра, что на 200 больше, чем в прошлом году. Конкурс прошел в 12 номинациях: сыры с мытой корочкой, с голубой, с белой, со смешанной плесенью, с добавками, а также свежие, полутвердые, выдержанные, козьи твердые и мягкие, овечьи, прочие сыры», — говорится в сообщении.
Гран-при получил твердый сыр «Гранд Премьер», созданный по рецепту французского Comté. Сыр был сделан производителями из Калужской области.
Основатель ГК «Молоко Групп» Илья Рагозин отметил хорошую организацию фестиваля.
В составе жюри было более 80 человек, в том числе специалисты из Бельгии, Франции и Швейцарии. Так, в жюри вошли известный шеф-повар и обладатель престижной звезды Michelin Мишель-Луи Ленц, основатель школы сыроделия Марина Каманина, победитель конкурса «Лучший сыр России - 2019» и призер международного салона молочных продуктов Mondial du fromage Мария Кандырина.
Жюри было поделено на небольшие группы, в каждой из которых присутствовали профессионалы и любители. Эксперты дегустировали определенные виды сыров, на которых были указаны только порядковые номера. Каждый сыр мог получить от 3 до 25 баллов - за внешние характеристики, аромат, текстуру. На основании подсчета голосов сначала были выбраны победители в каждой группе, а далее отдельным голосованием - обладатель Гран-при.
Председатель жюри Александр Крупецков отметил, что в этом году, несмотря на пандемию и закрытие границ, удалось собрать экспертов, среди которых преподаватели школ сыроделия, сыровары-призеры международных конкурсов и руководители сырных предприятий и магазинов.
Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Истре проходит по 30 августа.
Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, фестиваль для фермеров – хорошая площадка сбыта продукции. В рамках мероприятия у фермеров есть возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.
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