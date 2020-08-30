РИАМО - 30 авг. За прошедшие сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявлено 261 733 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе 904 пациента завершили курс лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших увеличилось до 213 205.

Одиннадцать пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом скончались за сутки. За весь период в городе скончались 4 809 человек с Covid-19.

В России за сутки зафиксировали 4 980 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 990 326 случаев инфицирования, скончались 17 093 пациента, вылечились 806 982 человека.

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30 АВГУСТА

- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.

- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.

- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.