РИАМО - 30 авг. К Земле летит потенциально опасный астероид 2011 ES4, по данным NASA, он максимально сблизится с Землей 1 сентября, сообщает Газета.ru.

«Размер небесного тела составляет от 22 до 49 метров. По данным ведомства, астероид пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, а именно 120 тысяч километров», — говорится в материале.

Астероид максимально приблизится к Земле в 19:12 по московскому времени, он пролетит со скоростью 8,2 километра в секунду.

Это небесное тело было причислено учеными к группе «Аполлонов», так как его трасса пересекает орбиту Земли.