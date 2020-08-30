РИАМО - 30 авг. В лесополосе у деревни Середниково Волоколамского городского округа нашли два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 31 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Территория, где нашли снаряды, находится под охраной сотрудников полиции. Жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает.