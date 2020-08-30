РИАМО - 30 авг. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 904 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 213 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.
Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Узнать подробнее об этом можно номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 09:00 до 19:00.
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30 АВГУСТА
- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.
- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.
- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:
- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.
- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.
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