РИАМО - 30 авг. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 904 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 213 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 904 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Узнать подробнее об этом можно номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 09:00 до 19:00.

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30 АВГУСТА

- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.

- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.

- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.