РИАМО - 30 авг. Новый учебный год в столичных школах должен пройти в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса, школы готовы принять учеников с 1 сентября, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Мэр добавил, что, несмотря на ряд ограничений, действующих из-за ситуации с коронавирусом, городские школы готовы встретить учеников 1 сентября.

Перед началом учебного года в школах проведут генеральную уборку-дезинфекцию.

В Москве 1 сентября не будет общих линеек в школах, но образовательные организации смогут провести локальные праздники для первоклассников.

У каждого класса будет отдельный кабинет, в котором будут проходить занятия. Исключения составят предметы, на которых используют специальное оборудование.

Ранее Собянин отмечал, что образовательная система сумела преодолеть серьезное испытание, возникшее в связи с пандемией и переводом на дистанционную форму обучения. По словам мэра Москвы, столичная система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире, о чем говорят и международные специалисты.

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30 АВГУСТА

- За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в Москве составил 0,26%. Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 8,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 695.

- Собянин выразил уверенность, что новый учебный год в Москве пройдет в обычном режиме:

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме. <...> Я уверен, что нам удастся пройти учебный год нормально», - сказал Собянин в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- В Москве лечение от коронавируса завершили еще 904 человека, за весь период эпидемии в городе выздоровели более 213 тысяч пациентов.

- В столице за минувшие сутки скончались 11 пациентов коронавирусом. Общее число жертв Covid-19 в городе достигло 4 809.