РИАМО - 30 авг. В воскресенье в Московском регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные осадки и до плюс 24 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22 - плюс 24 градуса, по области плюс 19 - плюс 24 градуса», - говорится в сообщении.

Содержание кислорода в воздухе и показатели атмосферного давления останутся в пределах нормальных значений. Кроме того, по данным синоптиков, скорость юго-западного ветра составит примерно 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье погода в Московском регионе будет теплой, больше похожей на июльскую и комфортной даже для тех людей, кто чувствителен к переменам погодных условий.