РИАМО - 29 авг. На гастрофестивале «Сыр. Пир. Мир» в городском округе Истра выбрали победителя в номинации «Лучший сыр России», сообщает «360».

«Награду получило предприятие из Калуги Moloko Group, на котором производят сыры премиум-класса. Заветную статуэтку в виде кубка из сыра получил Илья Рогозин», - говорится в сообщении.

Предприятие Moloko Group имеет статус племенного хозяйства. На ферме под Калугой проводится селекция животных. Также компания занимается производством собственных кормов для животных. На полях фермы сеют многолетние бобовые, а также бобово-злаковые травосмеси.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, фестиваль для фермеров – хорошая площадка сбыта продукции. В рамках мероприятия у фермеров есть возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит до 30 августа в деревне Дубровское в городском округе Истра. В нем принимают участие более 300 фермеров. Вход на фестиваль свободный.