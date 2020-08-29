РИАМО - 29 авг. В 2019 году из больше всех из художественных руководителей столичных театров заработал худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, он задекларировал более 64 миллионов рублей, следует из документа, размещенного на официальном сайте мэра Москвы.

На сайте опубликовали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры города, и членов их семей за 2019 год.

Более 34 миллионов за год заработала художественный руководитель – директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Чуть более 30 миллионов рублей за прошлый год получил худрук театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и худрук Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя Кирилл Серебренников заработали каждый более 25,5 миллионов рублей.