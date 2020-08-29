РИАМО - 29 авг. Обещанные российским правительством средства, которые будут направлены на борьбу с безработицей и выплаты пособий, в регионах страны ждут на следующей неделе, сообщает Nation News.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что кабмин выделит 20 миллиардов рублей регионам.

«Я сейчас в Томске и знаю, что Мишустин сказал о том, что они 20 миллиардов рублей отправляют нам в регионы, но пока этих денег нет. Будем ждать на следующей неделе. Я надеюсь, что оплата произойдет. Мы уже оплатили всем нашим докторам, которые должны были получить деньги по постановлению, но оплатили из личных средств университетов, и с людей сняли 13% подоходного налога, по-другому сделать это невозможно», - сказала член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Она отметила, что вопрос по возвращению этих 13% стоит на контроле.

«Я сама лично написала письмо в Минздрав по этому поводу, так что информация уже доведена», — добавила Соломатина.

По ее словам, как только в регионы РФ поступят федеральные деньги, то справедливость по выплатам будет восстановлена и людям выплатят все, что положено, без вычета подоходного налога.

«В данном случае речь идет не только о врачах, а обо всех, кому положена данная выплата», — заключила Соломатина.