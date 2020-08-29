РИАМО - 29 авг. Подмосковный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стал серьезной поддержкой для фермеров Московской области и других регионов России в период пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что гастрономический фестиваль, который проходит в городском округе Истра 27-30 августа, является отличной площадкой для сыроваров, виноделов, пивоваров, желающих реализовать свою продукцию.

«Фестиваль – такой совместный праздник продавца и покупателя. Для правительства Московской области главная цель – помочь производителю. Особенно это важно для небольших предприятий, у которых нет площадки сбыта. Многие на нашей ярмарке продают за четыре дня всю привезенную продукцию, потом инвестируют выручку в дальнейшее производство, например, приобретают оборудование», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что благодаря поддержке губернатора региона фестиваль позволяет фермерам развиваться и пережить сложное время, вызванное пандемией.

Вице-губернатор подчеркнула, что мероприятие проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Мы работаем в тесном контакте с Роспотребнадзором и понимаем, что нет ничего важнее безопасности наших гостей и участников. Специально сделали больше шатров, чтобы не было скопления людей. Перед входами - устройства для дезинфекции рук, везде нанесена разметка, продавцы за прилавками в масках», - пояснила Виртуозова.

Особенность данного фестиваля - приглашение виноделов и пивоваров. Также приехали мастера-ремесленники из разных уголков страны.

«Коллаборация «сыр плюс вино» - это наша премьера. Винный шатер пользуется особой популярностью. У нас 12 производителей вина и около десяти – пива. Многие говорят, что за выходные все продадут. Еще мы сделали шатер для наших умельцев. Там и промыслы, и мастерские - кто-то вяжет носки, кто-то делает уникальную посуду», - заключила вице-губернатор.