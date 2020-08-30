Для семейного досуга подойдут занятия для детей разного возраста. Будущих археологов ждут на занятиях «Я — археолог!», а любителей музыки — на уроках игры на гитаре. Детям понравится на мастер-классе по экологии, на занятиях по Lego-робототехнике, песочной анимации, фехтованию, а также в музее оружия.